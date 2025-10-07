У Києві оголошували четверту тривогу за добу: летять дрони

Російські війська розпочали нову хвилю комбінованих повітряних атак проти України. Ворог застосовує ударні безпілотники та авіаційні бомби, спрямовуючи атаки на центральні та північні області країни.

Так, близько 22:57 зафіксовано переміщення кількох груп ворожих дронів із Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. Ще одна група рухалася з боку Херсонщини у північно-західному напрямку, ймовірно, у бік центральних регіонів.

О 23:11 Повітряні Сили повідомили про нову групу БпЛА, яка рухається з Чернігівської області у напрямку Київщини, зокрема Броварського району.

Уже через кілька хвилин, о 23:22, з’явилося попередження про вихід дронів із північного напрямку безпосередньо на Київ. Повітряна тривога оголошена в низці регіонів, зокрема у столиці.

Крім того, о 23:23 зафіксовано пуски коригованих авіабомб (КАБ) ворожою тактичною авіацією по території Запорізької області. Цей тип боєприпасів росія активно застосовує для ураження об’єктів інфраструктури та оборонних позицій.

Карта тривог станом на 13:38 має такий вигляд: