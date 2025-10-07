UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві оголошували четверту тривогу за добу: летять дрони

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пізно ввечері 7 жовтня у Києві та низці областей оголосили чергову повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Російські війська розпочали нову хвилю комбінованих повітряних атак проти України. Ворог застосовує ударні безпілотники та авіаційні бомби, спрямовуючи атаки на центральні та північні області країни.

Так, близько 22:57 зафіксовано переміщення кількох груп ворожих дронів із Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини. Ще одна група рухалася з боку Херсонщини у північно-західному напрямку, ймовірно, у бік центральних регіонів.

О 23:11 Повітряні Сили повідомили про нову групу БпЛА, яка рухається з Чернігівської області у напрямку Київщини, зокрема Броварського району.

Уже через кілька хвилин, о 23:22, з’явилося попередження про вихід дронів із північного напрямку безпосередньо на Київ. Повітряна тривога оголошена в низці регіонів, зокрема у столиці.

Крім того, о 23:23 зафіксовано пуски коригованих авіабомб (КАБ) ворожою тактичною авіацією по території Запорізької області. Цей тип боєприпасів росія активно застосовує для ураження об’єктів інфраструктури та оборонних позицій.

Карта тривог станом на 13:38 має такий вигляд:

 

Нагадаємо, напередодніокупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області - там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів