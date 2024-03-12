Желтый уровень опасности. Киевлян предупредили об ухудшении погоды

Киевская городская военная администрация предупредила о желтом уровне опасности в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По данным КГВА, в ближайшее время с удержанием до конца суток 12 марта, а также ночью и утром 13 марта на дорогах гололедица. "I уровень опасности, желтый!" – говорится в сообщении. Сегодня в Киеве резко изменилась погода. Город с самого утра заметает снегом.