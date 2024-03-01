Какой будет погода в марте: прогноз Укргидрометцентра

В марте 2024 года среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

На большей части территории Украины переход средней суточной температуры через +5 градусов в сторону повышения происходит во второй и третьей декадах марта, только в Карпатах и северо-восточных областях - в первой декаде апреля, сообщают синоптики.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в горных районах и Закарпатье местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 20-37 градусов мороза, в Закарпатье и в южной части 10-27 градусов мороза.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в марте средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градуса мороза.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.