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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов

Понедельник 19 августа 2024 23:22
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В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов Фото: иранский дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

По информации местных каналов, причиной тревоги стали вражеские БПЛА, летящие к столице.

На канале Воздушных сил ВСУ предупреждали, что в ряде регионов зафиксирован БПЛА. Однако сначало во время тревоги об их пребывании в Киевской области официальной информации не было. Позже фиксацию подтвердили.

Обновлено в 23:26

Мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" сообщил о "Шахеде" в направлении Вышгорода Киевской области.

Обновлено в 23:31

В Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении ударных беспилотников:

  • БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный;
  • БпЛА в южной части Сумской области, курс западный;
  • несколько групп БпЛА из Херсонской области через Николаевскую, курс северо-западный.

Обновлено в 23:37

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Украинцев призвали соблюдать информационную тишину и не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Кроме того, людям посоветовали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Обновлено в 23:44

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов

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