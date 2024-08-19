В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов
Поздним вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
По информации местных каналов, причиной тревоги стали вражеские БПЛА, летящие к столице.
На канале Воздушных сил ВСУ предупреждали, что в ряде регионов зафиксирован БПЛА. Однако сначало во время тревоги об их пребывании в Киевской области официальной информации не было. Позже фиксацию подтвердили.
Обновлено в 23:26
Мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" сообщил о "Шахеде" в направлении Вышгорода Киевской области.
Обновлено в 23:31
В Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении ударных беспилотников:
- БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный;
- БпЛА в южной части Сумской области, курс западный;
- несколько групп БпЛА из Херсонской области через Николаевскую, курс северо-западный.
Обновлено в 23:37
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.
Украинцев призвали соблюдать информационную тишину и не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.
Кроме того, людям посоветовали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Обновлено в 23:44
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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