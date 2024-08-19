В Киевской области работала ПВО
Иллюстративное фото (getty images)
Во время атаки ударными беспилотниками со стороны РФ в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Киевщина! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Карта тревог выглядела следующим образом.
В настоящее время воздушная тревога в столице отменена.
Поздним вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги из-за атаки на территорию Украины несколькими группами ударных БПЛА.
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