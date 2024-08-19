ua en ru
Вт, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области работала ПВО

Понедельник 19 августа 2024 23:58
UA EN RU
В Киевской области работала ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во время атаки ударными беспилотниками со стороны РФ в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Киевщина! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Карта тревог выглядела следующим образом.

В Киевской области работала ПВО

В настоящее время воздушная тревога в столице отменена.

Поздним вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги из-за атаки на территорию Украины несколькими группами ударных БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты