В Киевской области работала ПВО

Во время атаки ударными беспилотниками со стороны РФ в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Киевщина! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении. Карта тревог выглядела следующим образом. В настоящее время воздушная тревога в столице отменена.