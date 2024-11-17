В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"

Атака дронами

Вечером в субботу, 16 ноября, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи сообщалось о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области.

Добавим, что по данным AP, в России на секретном заводе начался выпуск термобарических беспилотников и дронов-приманок для смертоносных ударов по военным и гражданскому населению Украины.

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