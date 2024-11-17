RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"

Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу российских ударных беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - отмечается в сообщении.

В 3:04 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударного дрона в Киевской области в направлении Киева.

Мониторинговые паблики сообщают о движении "Шахедов" из района Броваров.

Обновлено 3:56

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Атака дронами

Вечером в субботу, 16 ноября, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи сообщалось о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области.

Добавим, что по данным AP, в России на секретном заводе начался выпуск термобарических беспилотников и дронов-приманок для смертоносных ударов по военным и гражданскому населению Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони