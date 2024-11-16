Операция "Ложная цель". Россия придумала план с дронами-приманками еще в 2022 году, - AP

На секретном заводе в центре России инженеры начали выпускать термобарические беспилотники и дроны-приманки. Они предназначены для того, чтобы подавлять украинскую оборону.

Известно, что термобарические боеголовки создают вихрь высокого давления и тепла, который может проникать через толстые стены. Они высасывают весь кислород на своем пути и имеют устрашающую репутацию из-за травм, которые наносятся даже за пределами места первоначального взрыва: поражение легких, глазных глазных яблок, повреждение мозга.

В то же время, по словам человека, знакомого с производством российских беспилотников, Россия разработала план по дронам-приманкам еще в конце 2022 года, дав ему кодовое название Operation False Target.

Идея заключалась в том, чтобы запустить вооруженные беспилотники вместе с десятками дронами-приманками, иногда набитых тряпками или пенопластом, что нельзя было их обнаружить и отличить от тех, которые несут настоящего бомбы. Таким образом, украинские силы должны принимать мгновенные решения о том, как расходовать ограниченные ресурсы для спасения жизней и сохранения критической инфраструктуры.

"Идея заключалась в том, чтобы сделать дрон, который создавал бы у противника чувство полной неопределенности. Так что он не знает, действительно ли это смертоносное оружие... или по сути поролоновая игрушка. С термобарикой теперь есть "огромный риск", что вооруженный дрон может отклониться от своего курса и оказаться в жилом районе, где "ущерб будет просто ужасающим", - сказал источник.