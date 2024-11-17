У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Атака дронами

Ввечері у суботу, 16 листопада, росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько півночі повідомлялося про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках у Київській області.

Додамо, що за даними AP, в Росії на секретному заводі розпочався випуск термобаричних безпілотників і дронів-приманок для смертоносних ударів по військових і цивільному населенню України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.