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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"

Киев, Воскресенье 17 ноября 2024 03:12
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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу российских ударных беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - отмечается в сообщении.

В 3:04 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударного дрона в Киевской области в направлении Киева.

Мониторинговые паблики сообщают о движении "Шахедов" из района Броваров.

Обновлено 3:56

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Атака дронами

Вечером в субботу, 16 ноября, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи сообщалось о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам в Киевской области.

Добавим, что по данным AP, в России на секретном заводе начался выпуск термобарических беспилотников и дронов-приманок для смертоносных ударов по военным и гражданскому населению Украины.

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