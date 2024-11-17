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У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Київ, Неділя 17 листопада 2024 03:12
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У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення до міста російських ударних безпілотників "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

О 3:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударного дрону в Київській області у напрямку Києва.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух "Шахедів" з району Броварів.

Оновлено 3:56

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Атака дронами

Ввечері у суботу, 16 листопада, росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько півночі повідомлялося про роботу сил ППО по ворожих безпілотниках у Київській області.

Додамо, що за даними AP, в Росії на секретному заводі розпочався випуск термобаричних безпілотників і дронів-приманок для смертоносних ударів по військових і цивільному населенню України.

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