Когда жара в Украине ослабнет: прогноз погоды на неделю (карты)
Следующая неделя в Украине будет жаркой. В то же время местами также будет и небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 29 июня , в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +26 до +32 градусов;
- в восточных областях - от +24 до +30 градусов;
- в центральных областях - от +29 до +33 градусов;
- в южных областях - от +26 до +32 градусов;
- в западных областях - от +34 до +37 градусов.
Во вторник, 30 июня , в Украине также будет жарко. В нескольких областях возможны небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +29 до +33 градусов;
- в восточных областях - от +26 до +32 градусов;
- в центральных областях - от +30 до +35 градусов;
- в южных областях - от +30 до +35 градусов;
- в западных областях - от +31 до +36 градусов.
В среду, 1 июля , небольшой дождь возможен только в одной области.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +30 до +34 градусов;
- в восточных областях - от +26 до +31 градусов;
- в центральных областях - от +29 до +32 градусов;
- в южных областях - от +25 до +32 градусов;
- в западных областях - от +31 до +34 градусов.
В четверг, 2 июля , будет дождь на западе. Там температура немного упадет.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +28 до +33 градусов;
- в восточных областях - от +29 до +33 градусов;
- в центральных областях - от +29 до +34 градусов;
- в южных областях - от +26 до +33 градусов;
- в западных областях - от +21 до +32 градусов.
В пятницу, 3 июля , почти по Украине будет дождь, на востоке - жара.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +25 до +32 градусов;
- в восточных областях - от +30 до +34 градусов;
- в центральных областях - от +29 до +34 градусов;
- в южных областях - от +27 до +34 градусов;
- в западных областях - от +22 до +28 градусов.
Жара в Украине и Европе
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.
Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.
Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.