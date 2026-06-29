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От +37 до +17: сколько продержится жара в Украине и когда ждать похолодания

10:17 29.06.2026 Пн
3 мин
Где на этой неделе будет жарче всего
aimg Ирина Гамерская
От +37 до +17: сколько продержится жара в Украине и когда ждать похолодания Фото: Украину накрыла волна жары (Getty Images)
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Украину охватила мощная волна жары: сегодня, 29 июня, температура воздуха будет местами достигать +37 градусов. Однако уже к концу недели ситуация кардинально изменится.

Сколько будет продолжаться жара и когда ждать похолодания - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Пик жары: В ближайшие дни (29 июня - 1 июля) столбики термометров по всей стране будут держаться на уровне +30...+37 градусов.
  • География жары: Самые высокие показатели (до +37) зафиксированы в западных областях, несколько ниже (+28...+30) - на востоке.
  • Начало перемен: Жара начнет постепенно отступать с четверга, 2 июля, однако на юге и востоке высокие температуры удержатся дольше.
  • Приход прохлады: Ощутимое снижение температуры и дожди ожидаются в пятницу, 3 июля: на западе воздух остынет до +22 градусов.
  • Финал недели: Самым прохладным днем станет суббота, 4 июля - температура в большинстве регионов опустится ниже +30 градусов, а в Киеве столбики термометров покажут до +17 градусов.

Погода на 29 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня почти по всей стране дневная температура будет держаться выше 30 градусов. Жарче всего будет в западных областях - месяцами до +37 градусов, а также на севере - до +34 градусов. В Киеве также сегодня ожидается +34 днем.

На востоке немного прохладнее, дневной максимум сегодня +28 градусов.

От +37 до +17: сколько продержится жара в Украине и когда ждать похолодания

Фото: погода в Украине (инфографика РБК-Украина)

Погода на 30 июня

Завтра в Украине тоже будет жарко. В западных областях до +36, на юге - до +35, в центральных и северных областях - до +34 градусов, а на востоке уже до +30 градусов. В Киеве завтра дневной максимум составит +33 градуса.

Погода на 1 июля

Дневной максимум выше 30 градусов продержится и в среду. Самая высокая температура будет в западных областях и на севере - до +34 градусов. В Киеве в среду будет до +33 градусов.

Погода на 2 июля

В четверг жара начнет отступать. В западных областях максимум ожидается +28 градусов, а вот на востоке уже пригреет до +32 градусов. В Киеве все еще будет держаться температура +33, а в центральных областях местами возможно и до +34 градусов.

Погода на 3 июля

Ощутимо прохладнее станет в пятницу, местами также ожидается дождь. Так, в западных областях температура луны упадет до комфортных +22 градусов. В Киеве ожидается дождь и до +28 градусов.

А вот на юге и востоке все еще будет жарко - до +34 градусов и без осадков.

Погода на 4 июля

От +37 до +17: сколько продержится жара в Украине и когда ждать похолодания

Фото: погода в Украине на 4 июля (скриншот)

В субботу по всей стране, кроме востока, температура опустится ниже 30 градусов и почти везде будет дождь. В Киеве будет прохладнее всего - температура опустится до +17 градусов.

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