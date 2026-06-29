"Укрэнерго" призвало бережно потреблять энергию и назвало критические часы

В понедельник, 29 июня, украинцам следует экономно потреблять электроэнергию в определенные часы из-за большой нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Всех украинцев призвали перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00 - это промежуток времени, когда промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и максимально экономно потребляйте электроэнергию в вечерние часы - с 16:00 до 23:00. Это - период наибольшей нагрузки на энергосистему в период жары", - отметили в "Укрэнерго".

Отключения из-за жары

Напомним, ранее в Yasno предупреждали, что из-за аномальной жары, охватившей Украину и большую часть Европы, энергосистема работает в напряженном режиме. В компании также рекомендовали украинцам заранее зарядить мобильные устройства и внимательно следить за официальными сообщениями энергетиков.

Кроме того, глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее отмечал, что летом при неблагоприятных обстоятельствах продолжительность отключений электроэнергии может достигать пяти часов.

По его словам, такой сценарий возможен при массированных российских атаках на энергетическую инфраструктуру и жаре свыше +30 градусов. В таком случае для балансировки энергосистемы придется ограничивать потребление в вечерние часы пиковой нагрузки.