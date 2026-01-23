Шмыгаль: графики отключений света станут прогнозируемыми в ближайшие дни

Министерство энергетики рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram .

Он констатировал, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой и сохраняется существенный дефицит мощности.

Однако, по словам министра, благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения есть тенденция к частичной стабилизации.



"Относительно электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных до почасовых отключений. Наша задача - выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.



"Относительно распределенной генерации. Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность", - отчитался министр.

По его словам, сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактические поставки энергии в сеть.

"В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - подчеркнул он.