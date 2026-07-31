В Киеве масштабное шествие из-за отставки Федорова из Минобороны (фото, видео)

В Киеве 31 июля продолжается протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере. Участники акции идут от парка Шевченко к площади Ивана Франко с главным требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Участники акции собрались у памятника Тарасу Шевченко в парке Шевченко в 19:00, откуда колонной двинулись в сторону площади Ивана Франко.

Главные требования протестующих

Ключевой лозунг акции остается неизменным – возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны. Участники шествия уверены, что сотрудничество Федорова с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым позволит Украине стать сильнее на поле боя.

Инициаторы акции также отмечают, что хотят услышать ответы от президента Владимира Зеленского на вопросы, звучащие на протестах по всей стране.

Один из инициаторов митинга ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировавший шествие в своем сообщении накануне.

"Приглашаю всех в эту пятницу, 31 июля, в 19:00 в Киеве присоединиться к протестному шествию за диалог и реформы в оборонке. Старт - памятник Шевченко в парке Шевченко. Финиш - площадь Ивана Франко", - написал он.

Ветеран также отметил, что новое интервью Зеленского не дало ответов на вопросы, возникающие у протестующих по всей стране.

По состоянию на 21 час, к митингу возле театра Франко, неподалеку от офиса президента, продолжают подходить новые участники.

На месте протестующие скандируют: "Позор", "Власть – это народ", "Не ломайте, что работает".

Главный месседж, который транслируют участники акции, - "пусть власть нас услышит". Организаторы неоднократно отмечали, что ключевая цель мероприятия – получить качественную коммуникацию со стороны властей.