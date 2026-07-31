У Києві масштабна хода через відставку Федорова з Міноборони (фото, відео)

У Києві 31 липня триває протестна хода за діалог і реформи в оборонній сфері. Учасники акції йдуть від парку Шевченка до площі Івана Франка з головною вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Учасники акції зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в парку Шевченка о 19:00, звідки колоною рушили у бік площі Івана Франка.

Головні вимоги протестувальників

Ключове гасло акції залишається незмінним - повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони. Учасники ходи впевнені, що співпраця Федорова з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим дозволить Україні стати сильнішою на полі бою.

Ініціатори акції також наголошують, що хочуть почути відповіді від президента Володимира Зеленського на питання, які лунають на протестах по всій країні.

Один із ініціаторів мітингу ветеран Дмитро Козятинський, який анонсував ходу у своєму дописі напередодні.

"Запрошую всіх в цю п'ятницю, 31 липня, о 19:00 у Києві доєднатися до протестної ходи за діалог і реформи в оборонці. Старт - пам'ятник Шевченку в парку Шевченка. Фініш - площа Івана Франка", - написав він.

Ветеран також зазначив, що нове інтерв'ю Зеленського не дало відповідей на запитання, які виникають в учасників протестів по всій країні.

Станом на 21 годину, мітинг проходить біля театру Франка, неподалік офісу президента, продовжують підходити нові учасники.

На місці протестувальники скандують: "Ганьба", "Влада - це народ", "Не ламайте, що працює".

Головний меседж, який транслюють учасники акції, - "нехай влада нас почує". Організатори неодноразово наголошували, що ключова мета заходу - отримати якісну комунікацію з боку влади.