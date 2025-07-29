В Киеве временно закрыта станция метро "Лыбедская": в чем причина

В Киеве на станции метро "Лыбедская" днем 29 июля обнаружили подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбедская".

Напомним, в Киеве 21 июля временно закрывали станцию метро "Лукьяновская". Причиной стал вражеский обстрел.

В тот же день в киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке".

А днем 16 июля временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.

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