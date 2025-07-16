В киевском метро произошел пожар, на "красной ветке" ограничено движение поездов

На "красной ветке" киевского метро в среду, 16 июля, временно ограничено движение поездов. Причина - пожар из-за возгорания травы возле ограждения наземного участка путей на одной из станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Как сообщается, на "красной ветке" метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты на вход.

В КГГА уточнили, что изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена.

На месте работают пожарные и другие специалисты.

Как сообщают в сети, пожар произошел на станции метро "Лесная".

Обновлено 16:10

Как сообщили в КГГА, движение поездов на "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме

Станции "Лесная" и "Черниговская" работают на вход и выход.