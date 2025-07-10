В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы: в столице работала ПВО
В Киеве в ночь на 10 июля, раздались взрывы. В столицу была слышна работа ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал "Воздушных сил ВСУ".
Примерно в 01:03 в столице объявили воздушную тревогу. Уже в 01:12 в городе была слышна работа ПВО, после чего раздался звук взрыва (вероятно, был сбит вражеский дрон).
Накануне военные информировали, что в Киевской области фиксируются вражеские беспилотники. В частности, в области уже была работа ПВО.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что Киев в последнее время регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В частности, прошлой ночью в городе тоже были слышны взрывы на фоне атаке дронов. В столице работали силы ПВО.
Также мы писали, что в результате атаки в ночь на 7 июля, в трех районах фиксировали последствия. В частности, был поврежден фасад админздания, газовая труба и труба водоснабжения, автомобили и не только.
Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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