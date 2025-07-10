В Киеве повторно раздаются громкие взрывы: столицу массированно атакуют дроны
Россия в ночь на 10 апреля массированно атакует Киев дронами. В городе уже неоднократно была слышна работа ПВО и громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram Воздушных сил ВСУ и канал "Карта воздушных тревог".
Примерно 01:43 в столице прозвучала серия громких взрывов. Параллельно была слышна работа противовоздушных сил, которая продолжается до сих пор. Соответствующую информацию подтверждает начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"В столице работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он в 01:49.
Накануне военные фиксировали вражеские беспилотники в Киевской области. Мониторинговые пишут, что в направлении Киева летели по меньшей мере около 13 дронов.
Информации о последствиях атаки пока нет.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Волынской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Киева
Напомним, что этой ночью в 01:03 в столице объявили воздушную тревогу. Уже вскоре после этого в Киеве было слышно первые взрывы и работу ПВО.
Также мы писали, что прошлой ночью в Киеве тоже были взрывы и было слышно работу ПВО на фоне атаки российских беспилотников.
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