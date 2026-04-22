В Киеве раздавались взрывы на фоне атаки дронов

17:47 22.04.2026 Ср
Что стало причиной взрывов?
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве раздавались взрывы на фоне атаки дронов Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)

Сегодня, 22 апреля, Киев находился под атакой вражеских беспилотников. В столице раздавались взрывы, работало ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко и сообщение Воздушных сил ВСУ.

"Над столицей вражеский БпЛА. Возможна работа ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", - подчеркнул он.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили движение вражеских беспилотников курсом на Киев.

Перед этим, в 17:18, в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. В 17:44 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на сегодня российские войска атаковали Украину 215 ударными дронами с семи направлений, около 140 из них - "Шахеды". ПВО ликвидировала 189 вражеских целей

Под атакой были портовая и транспортная инфраструктура, есть жертвы. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Отметим, накануне оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тогда погибли два человека, еще десять получили ранения. Враг цинично бил по жилой застройке дронами и артиллерией.

В понедельник, 20 апреля, страна-агрессор днем атаковала ударным беспилотником райотдел полиции в Прилуках Черниговской области. В результате возник пожар, есть пострадавший.

Кроме того, в ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
