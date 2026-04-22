ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві лунали вибухи на тлі атаки дронів

17:47 22.04.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною вибухів?
aimg Валерій Ульяненко
У Києві лунали вибухи на тлі атаки дронів Фото: люди у метро під час тривоги (Getty Images)

Сьогодні, 22 квітня, Київ перебував під атакою ворожих безпілотників. У столиці лунали вибухи, працювало ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської МВА Тимура Ткаченка та допис Повітряних сил ЗСУ.

"Над столицею ворожий БпЛА. Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - наголосив він.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили рух ворожих безпілотників курсом на Київ.

Перед цим, у 17:18, у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 17:44 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські війська атакували Україну 215 ударними дронами з семи напрямків, близько 140 із них - "Шахеди". ППО ліквідувала 189 ворожих цілей

Під атакою були портова та транспортна інфраструктура, є жертви. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Зазначимо, напередодні окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.

В понеділок, 20 квітня, країна-агресорка вдень атакувала ударним безпілотником райвідділ поліції у Прилуках Чернігівської області. В результаті виникла пожежа, є постраждалий.

Крім того, в ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну 142 дронами, серед яких були й реактивні "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити більшість безпілотників, проте є 28 влучань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ППО Дрони Війна в Україні
Новини
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію