В Киеве количество жертв ночного обстрела возросло до пяти

Массированная атака РФ в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку по критической инфраструктуре Украины, использовав ударные дроны и ряд ракетных типов, среди которых "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и "Искандер".

В результате массированного удара повреждено много жилых домов и другие гражданские объекты.

Общее количество вражеских целей достигло 449: это 19 ракет (13 из них - баллистические) и 430 беспилотников различных моделей, в том числе около 300 "Шахедов". В Киеве зафиксировано попадание и падение дронов в девяти районах, спасательные службы работали почти по всей столице.

По последним данным, в столице в результате атаки РФ пострадали 34 человека.

Под огнем оказались также Киевская, Харьковская и Одесская области. Для атаки на Сумскую область россияне применили гиперзвуковую ракету "Циркон".

В Одесской области пострадал объект энергетики, а в Кировоградской области из-за повреждения линий электропередач возникли масштабные отключения света.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - смотрите в фоторепортаже РБК-Украина.