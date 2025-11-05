ua en ru
В Киеве мужчина возил "Шахед" на крыше авто: реакция полиции

Среда 05 ноября 2025 10:53
В Киеве мужчина возил "Шахед" на крыше авто: реакция полиции Фото: в Киеве мужчина возил "Шахед" на крыше авто (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

В Киеве мужчина на крыше авто перевозил ударный беспилотник типа "Шахед" с демонтированной боевой частью. Полиция изъяла дрон для дополнительной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вчера в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится авто, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА", - отметили в полиции Киева.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет - им оказался беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы жизни и безопасности граждан.

Владелец транспортного средства - 30-летний местный житель, который является председателем общественной организации, пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей. Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Атаки "Шахедов" на Украину

Напомним, что в последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми. Россияне запускают сотни дронов за ночь, особенно, когда дроновая атака проводится перед ракетным обстрелом.

Так, ранее в Дарницком районе столицы обнаружили ударный беспилотник типа "Шахед" с ударной боевой частью. Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Одновременно с этим ВСУ постоянно применяют новые методы борьбы с "Шахедами". В частности, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за вражескими беспилотниками. Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.

