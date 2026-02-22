Россия атаковала баллистикой Киев: в городе были слышны взрывы

В ночь на 22 февраля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Враг запустил по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 03:58.

Параллельно Воздушные силы ВСУ уточнили, что угроза баллистики с севера, после чего зафиксировали пуск ракет направлении столицы.

Уже в 04:00 в Киеве прозвучала серия очень мощных взрывов.

Обновлено в 04:28

В столице прозвучали повторные взрывы на фоне ракетной атаки. Это подтверждает также начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Враг атакует столицу баллистическим вооружением. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.

Кроме того, в области много российских дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.