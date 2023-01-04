В Днепре демонтировали памятник Пушкину, но есть нюанс
Сотрудники коммунальных служб демонтировали в городе два памятника. Они были посвящены двум героям Рядянского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на администрацию города Днепр.
В среду, 4 января, с помощью спецтехники коммунальщики демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину. В Днепре этот памятник больше известен как "Танк". Он был снят с постамента и вывезен на территорию одного из коммунальных предприятий.
Также сегодня был демонтирован памятник герою Советского Союза Александру Матросову.
Ранее РБК-Украина писала, что в Верховную Раду Украины на рассмотрение направлен законопроект , который поможет преодолеть последствия русификации украинской культуры.
Напомним, Украине с первых дней полномасштабного российского вторженияначался массовый снос памятников . Кроме памятников советского периода, начали сносить также постаменты разным деятелям русской культуры. Почти через год демонтировали около 30 памятников только писателя Александра Пушкина