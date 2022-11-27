В Киеве действуют отключения света: в КГВА назвали причину
В Киеве сегодня, 27 ноября, действуют отключения электричества. Это связано с нагрузкой на систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА.
"По состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром в КГВА сообщили, что в столице уже большинство жителей города не только со светом, но без аварийных и даже стабилизационных отключений. При том, что ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света.
Добавим, ранее энергетики сообщили, что с 26 ноября свет в Киеве будут включать таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.
Также в ДТЭК "Киевские электросети" дали важный совет киевлянам, у которых с 23 ноября не появлялся свет.
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