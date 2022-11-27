ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 ноября 2022 09:46
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе Фото: в Киеве почти восстановили свет, тепло и связь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве почти восстановили электропитание, воду, тепло и связь. Ремонтные работы в столице на завершающей стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В КМВА объяснили, что это удалось сделать благодаря стабильному электроснабжению и низкому уровню потребления.

В Киеве водоснабжение, теплоснабжение и связь работают в штатном режиме. Возможны только локальные аварийные ситуации.

Напомним, в ДТЭК пообещали, что отключение света в Киеве будут длиться не более 5 часов.

Также ранее в "Укрэнерго" сообщили, что уже в эти выходные области могут вернуться к плановым отключениям света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла Электроэнергия
NEWS
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины