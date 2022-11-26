Что делать киевлянам, если с 23 ноября не появлялся свет: ответ ДТЭК

В ДТЭК "Киевские электросети" дали важный совет киевлянам, у которых с 23 ноября до сегодня, 26 ноября, не появлялся свет.

"Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сегодняшний день, 26 ноября, не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов — просьба сообщать ДТЭК "Киевские электросети" через онлайн каналы: чат-бот в Telegram или Viber и нашу страницу Facebook", - говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что энергетики всей страны круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее пользователям восстановить электроснабжение. После включения света компания-оператор просит не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в микрорайоне, или доме из-за резкого увеличения нагрузки.