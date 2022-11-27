У Києві діють відключення світла: в КМВА назвали причину

У Києві сьогодні, 27 листопада діють відключення електрики. Це пов'язано із навантаженням на систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.

"Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в КМВА повідомили, що в столиці вже більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. При тому, що ДТЕК попередив про екстрені вимкнення світла.

Додамо, раніше енергетики повідомили, що з 26 листопада світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

Також в ДТЕК "Київські електромережі" дали важливу пораду киянам, у яких з 23 листопада не з'являлося світло.

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