Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света

В субботу, 26 ноября, свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК "Киевские электросети".

"Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам ДТЭК, с 26 ноября будут включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не больше 5 часов.

"Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - добавили в ДТЭК.