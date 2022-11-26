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Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 16:29
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света Фото: Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК "Киевские электросети".

"Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

По словам ДТЭК, с 26 ноября будут включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не больше 5 часов.

"Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - добавили в ДТЭК.

Напомним, что украинская энергосистема может выйти на графики плановых отключений света уже по выходным.

По состоянию на вечер 25 ноября Киев снабжен электроэнергией всего на 30% от потребности.

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Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
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