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В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО

Киев, Воскресенье 15 июня 2025 23:44
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В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО Фото: в столице работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Позже он добавил, что на левом берегу работают силы ПВО и посоветовал жителям находиться в укрытиях.

Ткаченко также сообщил об атаке вражеских дронов на столицу.

"Возможна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", - написал председатель КГВА.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером в воскресенье, 15 июня, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.

Минувшей ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" и работали силы ПВО.

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