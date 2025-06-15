В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО

В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Позже он добавил, что на левом берегу работают силы ПВО и посоветовал жителям находиться в укрытиях.

Ткаченко также сообщил об атаке вражеских дронов на столицу.

"Возможна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", - написал председатель КГВА.