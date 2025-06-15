В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО
В Киеве слышны взрывы на фоне атаки ударных беспилотников "Шахед". Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО. На город заходят БпЛА из разных нарядов. Находитесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.
Позже он добавил, что на левом берегу работают силы ПВО и посоветовал жителям находиться в укрытиях.
Ткаченко также сообщил об атаке вражеских дронов на столицу.
"Возможна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", - написал председатель КГВА.
Атака "Шахедов"
Напомним, вечером в воскресенье, 15 июня, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и северных областей объявлена воздушная тревога.
Минувшей ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" и работали силы ПВО.
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