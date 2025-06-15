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"Искандеры", "Кинжалы" и более сотни дронов: как ПВО отразила атаку РФ на Украину

Воскресенье 15 июня 2025 10:26
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"Искандеры", "Кинжалы" и более сотни дронов: как ПВО отразила атаку РФ на Украину Иллюстративное фото: РФ 15 июня запустила десятки ракет и сотни дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 15 июня российские войска совершили масштабную атаку на Украину, применив 194 средства воздушного нападения. Основным направлением обстрела стала Полтавщина, в частности город Кременчуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных Сил, враг запустил 183 ударных беспилотника Shahed и имитаторы с территорий Курской, Орловской, Брянской областей России, а также из Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Кроме того, по Украине было выпущено несколько ракет различного типа: 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области, 1 баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" из Курской области, 4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Ростовской области и 4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

По состоянию на 9:00 противовоздушная оборона обезвредила 167 вражеских средств воздушного нападения: среди них 111 беспилотников Shahed и других типов, 2 ракеты "Кинжал", 3 ракеты "Искандер-К" и 3 ракеты "Калибр".

Еще 48 беспилотников были потеряны на уровне радиолокационного контроля и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки зафиксировано попадание врагом в Кременчуге. Также сообщают о падении обломков сбитых беспилотников в шести локациях.

Обстрелы Полтавщины

Напомним, что в Кременчугской громаде под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.

Кроме того, в Чутовской громаде из-за падения обломков дронов повреждены жилые дома и автомобили.

По данным Полтавской ОГА, обошлось без пострадавших.

Подробнее в материале РБК-Украина.

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