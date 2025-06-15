У Києві чути вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Фото: у столиці працює ППО по ворожих дронах (Getty Images)

У Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних безпілотників "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.