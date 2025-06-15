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У Києві чути вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Київ, Неділя 15 червня 2025 23:44
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У Києві чути вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО Фото: у столиці працює ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунають вибухи на тлі атаки ударних безпілотників "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.

Згодом він додав, що на лівому березі працюють сили ППО і порадив жителям перебувати в укриттях.

Ткаченко також повідомив про атаку ворожих дронів на столицю.

"Можлива робота ППО. Будьте в безпечних місцях до відбою!", - написав голова КМВА.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері у неділю, 15 червня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці східних та північних областей оголошено повітряну тривогу.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

У Києві також оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" і працювали сили ППО.

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