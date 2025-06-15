Украину атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов
Российские захватчики запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые вражеские беспилотники появились в воздушном пространстве Украины около 21:00 и двигались с севера Черниговской и Сумской областей на юг и юго-запад.
По состоянию на 22:58 российские "Шахеды" двигались:
- новая группа на севере Черниговской области курсом на юг;
- на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на востоке Полтавской области, курсом на юг;
- в Черкасской области, курсом на юг/юго-запад.
В 23:14 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о приближении вражеского БПЛА в направлении города с востока.
По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские обстрелы Украины
В ночь на воскресенье, 15 июня, россияне выпустили по Украине 183 "Шахеда" с пяти направлений, а также крылатые и баллистические ракеты.
Наибольшим ударам и разрушениям подвергся город Кременчуг и ряд населенных пунктов Полтавской области.
Тем временем россияне планируют удары по энергетике. Информацию передали МАГАТЭ и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.
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