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Украину атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Воскресенье 15 июня 2025 23:14
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Украину атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов Фото: российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые вражеские беспилотники появились в воздушном пространстве Украины около 21:00 и двигались с севера Черниговской и Сумской областей на юг и юго-запад.

По состоянию на 22:58 российские "Шахеды" двигались:

  • новая группа на севере Черниговской области курсом на юг;
  • на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на востоке Полтавской области, курсом на юг;
  • в Черкасской области, курсом на юг/юго-запад.

В 23:14 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о приближении вражеского БПЛА в направлении города с востока.

По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Российские обстрелы Украины

В ночь на воскресенье, 15 июня, россияне выпустили по Украине 183 "Шахеда" с пяти направлений, а также крылатые и баллистические ракеты.

Наибольшим ударам и разрушениям подвергся город Кременчуг и ряд населенных пунктов Полтавской области.

Тем временем россияне планируют удары по энергетике. Информацию передали МАГАТЭ и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.

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