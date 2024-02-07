В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

О фиксации крылатых ракет под Киевом сообщили военные почти в семь утра и предупредили о работе ПВО.

Позже в столице слышались взрывы.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Кличко.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу. Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Позже взрывы прогремели также в Киевской области и Черкасской области.