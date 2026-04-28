В Киеве ПВО работает по дронам: что известно о последствиях

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - заявил Кличко.

По словам Ткаченко, в небе над столицей фиксируются вражеские беспилотники, продолжается работа сил ПВО.

"Угроза с воздуха сохраняется. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", - добавили в КГГА.

Ранее мониторинговые паблики сообщали, что несколько ударных беспилотников движутся в сторону столицы и Киевской области с северо-востока.

Последствия атаки дронов на столицу

По словам Кличко, в Шевченковском районе упали обломки дронов, в результате чего произошло столкновение авто на одной из улиц.

По предварительным данным медиков, есть один пострадавший, его госпитализировали. Отмечается, что это пешеход, в результате взрыва из-за падения БпЛА на него наехала легковая машина.

Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар. В Соломенском районе обломки вражеских дронов упали на территорию кладбища.

Обстрел Украины 28 апреля

Напомним, сегодня ночью, 28 апреля, россияне атаковали Украину более сотней дронов.

По состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.