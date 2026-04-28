У Києві ППО працює по дронах: що відомо про наслідки

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - заявив Кличко.

За словами Ткаченка, у небі над столицею фіксуються ворожі безпілотники, триває робота сил ППО.

"Загроза з повітря зберігається. Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - додали у КМВА.

Раніше моніторингові пабліки повідомляли, що кілька ударних безпілотників рухаються у бік столиці та Київської області з північного сходу.

Наслідки атаки дронів на столицю

За словами Кличка, у Шевченківському районі впали уламки дронів, внаслідок чого сталося зіткнення авто на одній із вулиць.

За попередніми даними медиків, є один постраждалий, його госпіталізували. Зазначається, що це пішохід, внаслідок вибуху через падіння БпЛА на нього наїхала легкова машина.

Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. У Соломʼянському районі уламки ворожих дронів впали на територію цвинтаря.

Обстріл України 28 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 квітня, росіяни атакували Україну понад сотнею дронів.

Станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.