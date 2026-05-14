В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции
В Одессе гражданские пытались отбить мужчину, который находился в СЗЧ и был задержан полицией. Толпа заблокировала дорогу и во время конфликта повредила служебный автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции Одесской области.
Инцидент произошел на улице Солнечной. В полиции рассказали, что участковые офицеры во время проверки документов у прохожего мужчины установили, что он находится в розыске из-за самовольного оставления воинской части.
"Во время попытки полицейских задержать гражданина для дальнейшей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Граждане начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что один из молодых людей повредил служебный автомобиль полиции металлической цепью.
Для восстановления общественного порядка и прекращения конфликта на место происшествия привлекли дополнительные экипажи патрульной полиции, спецподразделение ТОР и следственно-оперативную группу.
Сейчас нескольких активных участников инцидента уже доставили в территориальное подразделение полиции. Там они должны дать объяснения по поводу своих действий.
Правоохранители продолжают идентифицировать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Правовую квалификацию события определят после завершения полной проверки и сбора доказательных материалов.
Напомним, недавно на Закарпатье представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. Местные СМИ сообщили, что инцидент сопровождался стрельбой, нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.
Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр - части лиц удалось скрыться.