ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции

21:45 14.05.2026 Чт
2 мин
Самые активные участники конфликта оказались в отделении полиции
aimg Валерий Ульяненко
В Одессе толпа пыталась отбить мужчину в СЗЧ у полиции Фото: работники полиции (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Одессе гражданские пытались отбить мужчину, который находился в СЗЧ и был задержан полицией. Толпа заблокировала дорогу и во время конфликта повредила служебный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции Одесской области.

Читайте также: СЗЧ без судимости: когда можно вернуться в бригаду и полностью закрыть производство

Инцидент произошел на улице Солнечной. В полиции рассказали, что участковые офицеры во время проверки документов у прохожего мужчины установили, что он находится в розыске из-за самовольного оставления воинской части.

"Во время попытки полицейских задержать гражданина для дальнейшей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Граждане начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что один из молодых людей повредил служебный автомобиль полиции металлической цепью.

Для восстановления общественного порядка и прекращения конфликта на место происшествия привлекли дополнительные экипажи патрульной полиции, спецподразделение ТОР и следственно-оперативную группу.

Сейчас нескольких активных участников инцидента уже доставили в территориальное подразделение полиции. Там они должны дать объяснения по поводу своих действий.

Правоохранители продолжают идентифицировать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Правовую квалификацию события определят после завершения полной проверки и сбора доказательных материалов.

Напомним, недавно на Закарпатье представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. Местные СМИ сообщили, что инцидент сопровождался стрельбой, нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.

Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр - части лиц удалось скрыться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Национальная полиция
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес