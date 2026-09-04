В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека
В Святошинском районе Киева мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.
Пострадали еще три человека, которые находились рядом.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Фото: полиция проводит следственные действия на месте взрыва (t.me/gunpKyiv)
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