В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека

В Святошинском районе Киева мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

В тот же день россияне атаковали гражданские склады в Киевской области - в Бучанском районе повреждены складские помещения.

Пострадали еще три человека, которые находились рядом.

4 сентября оккупанты ударили беспилотниками по зданию СБУ в центре Киева, в результате чего ранены. По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта. Подробнее о ходе событий - в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Поклада, есть раненые".

Источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации - Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.