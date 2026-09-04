ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека

23:24 04.09.2026 Пт
1 мин
Рядом находились еще три человека, которые тоже получили травмы
aimg Екатерина Коваль
В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека Фото: полиция расследует обстоятельства взрыва (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Святошинском районе Киева мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

Пострадали еще три человека, которые находились рядом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека

Фото: полиция проводит следственные действия на месте взрыва (t.me/gunpKyiv)

В тот же день россияне атаковали гражданские склады в Киевской области - в Бучанском районе повреждены складские помещения.

4 сентября оккупанты ударили беспилотниками по зданию СБУ в центре Киева, в результате чего ранены. По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта. Подробнее о ходе событий - в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Поклада, есть раненые".

Источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации - Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Взрыв Взрыв боеприпасов Полиция Киева
Новости
Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский
Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность