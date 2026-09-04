Удар по кабинету Поклада, есть раненые: что известно об атаке на здание СБУ в центре Киева

Российские оккупанты сегодня, 4 сентября, в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Целью врага стало здание Службы безопасности Украины.

Все детали резонансной атаки россиян - в материале РБК-Украина ниже.

"Прилет" по центру Киева

В 15:36 мэр Киева Виталий Кличко написал о том, что в результате падения дрона на крышу нежилого здания в Шевченковском районе начался пожар.

При этом в Telegram-каналах появилась информация о том, что удар был нанесен по центру столицы.

В то же время владелец заведения "Завертайло", которое находится возле Софийского собора, написал о том, что его кафе было разрушено в результате удара россиян.

В пресс-службе заведения уточнили, что оно прекратило работу.

Чуть позже в сети появились слухи о том, что целью атаки стало именно здание Службы безопасности.

Обновлено 17:21

Заведение Etre.Sofie написало о том, что в результате обстрела было повреждено здание заповедника "София Киевская".

При этом в кафе сообщили, что сегодня работать не будут.

Удар был по СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил, что россияне атаковали именно здание СБУ. Такое заявление глава государства сделал после разговора с и.о. главы СБУ Александром Покладом.

По словам Зеленского, все экстренные службы уже находятся на месте удара, всем пострадавшим предоставляют необходимую помощь.

"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании", - добавил президент.

Фото: последствия российского удара по зданию СБУ (Роман Кот, РБК-Украина)

Он поручил Покладу "адекватно, ощутимо и по возможности зеркально" ответить российским оккупантам на такую атаку.

Пострадали люди

По информации мэра Кличко, по состоянию на 16:33 известно о 7 пострадавших в Шевченковском районе Киева. Шестеро из них были доставлены в больницы.

Обновлено 17:06

Мэр уточнил, что пожар в "нежилом здании", которое атаковали россияне, ликвидировали. Произошло разрушение перекрытия и наружной стены.

При этом число пострадавших возросло до 9, из них 7 человек госпитализировали.