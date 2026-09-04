У Києві чоловік привів у дію боєприпас, постраждали четверо людей

У Святошинському районі Києва чоловік на вулиці привів у дію боєприпас, унаслідок чого отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Того ж дня росіяни атакували цивільні склади на Київщині - у Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

4 вересня окупанти вдарили безпілотниками по будівлі СБУ в центрі Києва, внаслідок чого є поранені. За даними експертів, атаку "Шахеда" на СБУ міг коригувати агент РФ, який перебував безпосередньо поблизу об'єкта. Докладніше про перебіг подій - у матеріалі РБК-Україна "Удар по кабінету Поклада, є поранені".

Джерела РБК-Україна в оборонній сфері попереджають, що це може бути лише початком чергової хвилі ескалації - Росія може провести у вересні чотири масовані атаки із застосуванням ракет і дронів, цілячись у склади в західних областях та енергетичну інфраструктуру.