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Россияне атаковали гражданские склады в Киевской области

21:12 04.09.2026 Пт
2 мин
Оккупанты снова ударили по мирным объектам
aimg Сергей Козачук
Россияне атаковали гражданские склады в Киевской области Фото: атака РФ на склады в Бучанском районе (facebook.com/anton.ovsiienko)
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Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В Бучанском районе в результате попадания повреждены складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации и заявление Белогородского сельского головы Антона Овсиенко.

Последствия попадания

По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто из гражданских не пострадал, погибших также нет.

На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные и профильные службы.

Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление российских войск против гражданского населения.

В ОВА еще раз призвали жителей области не игнорировать сигналы тревоги и в случае ее объявления немедленно направляться к ближайшему укрытию.

Обновлено 21:40

Детали атаки на Святопетровское

По словам Антона Овсиенко, под прицелом оказались складские помещения в селе Святопетровское.

Зафиксировано четыре прямых попадания вражеских БПЛА. На месте происшествия вспыхнул пожар, наблюдается сильное задымление.

По предварительной информации, в результате удара погибших и пострадавших нет. На месте работают все профильные и экстренные службы по ликвидации последствий.

Из-за угрозы повторных ударов и задымления местные власти обратились к жителям:

  • закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу;
  • не приближаться к месту попадания;
  • водителям учесть, что улица Белогородская временно перекрыта в направлении Святопетровское-Белогородка в обоих направлениях.

Атака РФ на СБУ и угроза новых обстрелов

Напомним, российские оккупанты 4 сентября ударили беспилотниками по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, в результате чего ранены.

По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта.

Подробнее о ходе событий и последствиях читайте в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Залежи, ранены: что известно об атаке на здание СБУ в центре Киева".

В то же время, источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации.

В частности, Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.

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