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Атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ, - "Флэш"

19:10 04.09.2026 Пт
2 мин
Российский агент мог стоять совсем рядом
aimg Сергей Козачук
Атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ, - "Флэш" Фото: удар по СБУ в Киеве (Роман Кот, РБК-Украина)
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Атака "Шахеда" на здание СБУ могла быть специально спланированной операцией РФ с использованием онлайн-управления через агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Как мог наводиться беспилотник

По оценке эксперта, вражеский дрон мог руководствоваться и наводиться в режиме онлайн.

Для этого российский агент должен был включить недалеко от места атаки радиоретранслятор МЭШ с доступом к сети Интернет.

Схема наведения имела следующие особенности:

  • Небольшие габариты устройства - размер ретранслятора равен лишь половине школьного рюкзака;
  • Кратковременное включение - оборудование активировали на короткий период непосредственно во время удара;
  • Радиус действия - агент мог находиться на расстоянии до 5 километров от здания.

Сергей Бескрестнов также отметил, что в это время в воздушном пространстве не было других "Шахедов", поэтому вариант управления по цепочке непосредственно с территории России невозможен.

Реакция и угрозы новых атак РФ

Напомним, что российская атака на здание Службы безопасности Украины является серьезной эскалацией войны и свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.

В ответ на этот удар в СБУ заявили о неизбежном ответе. Силовики подчеркнули, что реакция Украины будет болезненной для врага.

В то же время, по данным источников РБК-Украина, Россия готовит четыре массированных атаки в сентябре. Оккупанты планируют серию комбинированных ударов ракетами и дронами, направленными против энергетических объектов и складов в западных областях Украины.

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