Атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ, - "Флэш"
Атака "Шахеда" на здание СБУ могла быть специально спланированной операцией РФ с использованием онлайн-управления через агента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Как мог наводиться беспилотник
По оценке эксперта, вражеский дрон мог руководствоваться и наводиться в режиме онлайн.
Для этого российский агент должен был включить недалеко от места атаки радиоретранслятор МЭШ с доступом к сети Интернет.
Схема наведения имела следующие особенности:
- Небольшие габариты устройства - размер ретранслятора равен лишь половине школьного рюкзака;
- Кратковременное включение - оборудование активировали на короткий период непосредственно во время удара;
- Радиус действия - агент мог находиться на расстоянии до 5 километров от здания.
Сергей Бескрестнов также отметил, что в это время в воздушном пространстве не было других "Шахедов", поэтому вариант управления по цепочке непосредственно с территории России невозможен.
Реакция и угрозы новых атак РФ
Напомним, что российская атака на здание Службы безопасности Украины является серьезной эскалацией войны и свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.
В ответ на этот удар в СБУ заявили о неизбежном ответе. Силовики подчеркнули, что реакция Украины будет болезненной для врага.
В то же время, по данным источников РБК-Украина, Россия готовит четыре массированных атаки в сентябре. Оккупанты планируют серию комбинированных ударов ракетами и дронами, направленными против энергетических объектов и складов в западных областях Украины.