Атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ, - "Флэш"

Атака "Шахеда" на здание СБУ могла быть специально спланированной операцией РФ с использованием онлайн-управления через агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Как мог наводиться беспилотник

По оценке эксперта, вражеский дрон мог руководствоваться и наводиться в режиме онлайн.

Для этого российский агент должен был включить недалеко от места атаки радиоретранслятор МЭШ с доступом к сети Интернет.

Схема наведения имела следующие особенности:

Небольшие габариты устройства - размер ретранслятора равен лишь половине школьного рюкзака;

- размер ретранслятора равен лишь половине школьного рюкзака; Кратковременное включение - оборудование активировали на короткий период непосредственно во время удара;

- оборудование активировали на короткий период непосредственно во время удара; Радиус действия - агент мог находиться на расстоянии до 5 километров от здания.

Сергей Бескрестнов также отметил, что в это время в воздушном пространстве не было других "Шахедов", поэтому вариант управления по цепочке непосредственно с территории России невозможен.