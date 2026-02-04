RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве мужчина атаковал водителя эвакуатора и оставил умирать: что ему грозит

В Киеве водитель эвакуатора пострадал из-за своей работы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В центре Киева конфликт из-за неправильной парковки авто завершился тяжелой травмой водителя эвакуатора. Нападавшего, который бросил мужчину без сознания на обочине дороги, задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Читайте также: Что делать, если ваше авто забрал эвакуатор: алгоритм действий для водителей

Что именно произошло в центре Киева

Украинцам рассказали, что на одной из центральных улиц Печерского района Киева был припаркован автомобиль - с нарушением Правил дорожного движения (ПДД).

Учитывая ситуацию, водитель эвакуатора загрузил транспортное средство, но свою работу выполнить до конца не успел - его атаковал водитель эвакуированного авто.

В полиции уточнили, что злоумышленник ударил потерпевшего в голову, от чего тот:

  • упал на дорогу;
  • ударился головой;
  • потерял сознание.

Нападавший при этом:

  • оттащил водителя на обочину дороги;
  • бросил.

На обнародованных полицией кадрах можно увидеть, что между мужчинами - водителем эвакуатора и владельцем загруженного на него авто - возникла сначала короткая словесная перепалка.

Что известно о состоянии пострадавшего сейчас

Согласно информации правоохранителей, медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.

Сейчас 49-летний пострадавший находится в больнице - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что врачи диагностировали у него:

  • ушиб головного мозга;
  • перелом затылочной кости.

"Полиция задержала мужчину, который причинил тяжкое телесное повреждение водителю эвакуатора", - подчеркнули в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве.

Какое наказание грозит нападающему

В Отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что оперативники Печерского управления полиции и столичного главка (с помощью специалистов криминального анализа) оперативно задержали злоумышленника.

Им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Уточняется, что злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение", - добавили в полиции.

В завершение гражданам сообщили, что:

  • нападающему готовится сообщение о подозрении;
  • санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть своей пассажирке.

Кроме того, мы сообщали про льготы только с QR-кодом и новые штрафы - что может измениться для водителей на парковках.

Читайте также, о 6 основных причинах, почему ваше авто могут эвакуировать.

