В Киеве мужчина атаковал водителя эвакуатора и оставил умирать: что ему грозит

В центре Киева конфликт из-за неправильной парковки авто завершился тяжелой травмой водителя эвакуатора. Нападавшего, который бросил мужчину без сознания на обочине дороги, задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Украинцам рассказали, что на одной из центральных улиц Печерского района Киева был припаркован автомобиль - с нарушением Правил дорожного движения (ПДД).
Учитывая ситуацию, водитель эвакуатора загрузил транспортное средство, но свою работу выполнить до конца не успел - его атаковал водитель эвакуированного авто.
В полиции уточнили, что злоумышленник ударил потерпевшего в голову, от чего тот:
Нападавший при этом:
На обнародованных полицией кадрах можно увидеть, что между мужчинами - водителем эвакуатора и владельцем загруженного на него авто - возникла сначала короткая словесная перепалка.
Согласно информации правоохранителей, медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.
Сейчас 49-летний пострадавший находится в больнице - в тяжелом состоянии.
Отмечается, что врачи диагностировали у него:
"Полиция задержала мужчину, который причинил тяжкое телесное повреждение водителю эвакуатора", - подчеркнули в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве.
В Отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что оперативники Печерского управления полиции и столичного главка (с помощью специалистов криминального анализа) оперативно задержали злоумышленника.
Им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД.
Уточняется, что злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение", - добавили в полиции.
В завершение гражданам сообщили, что:
