В Киеве из-за обстрела погибли 4 человека, среди них двое детей, раненых - более 20

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа пострадало более 20 человек, а также 4 погибло. Среди них есть и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы КГВА Тимура Ткаченко и главы МВД Игоря Клименко.

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов. Разрушения и пожары зафиксированы в нескольких районах столицы.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших, среди них - 14-летняя девушка.

Кроме того, около 20 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет.

Сейчас на местах поражений работают спасатели ГСЧС - продолжаются активные поисково-спасательные операции, ведь не исключено, что количество пострадавших увеличится.