Массированная атака на Киев: разрушения фиксируют в 4 районах, больше всего на Левом берегу

Четверг 28 августа 2025 05:09
Массированная атака на Киев: разрушения фиксируют в 4 районах, больше всего на Левом берегу Иллюстративное фото: Киев массированно атаковали россияне 28 августа (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Киев в ночь на четверг, 28 августа, подвергся одному из самых масштабных обстрелов Российской Федерацией. Больше всего разрушений зафиксировано на Левом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Дарницкий район: повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Там зафиксированы значительные разрушения и продолжается спасательная операция.

Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад.

Днепровский район: пострадала жилая 25-ти этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Зафиксирован пожар в офисном здании.

"Продолжает поступать информация о новых локациях с повреждениями в районе", - Кличко.

Соломенский район: пострадал частный жилой дом.

Шевченковский район: повреждения на как минимум трех локациях. В том числе пострадало офисное здание.

По состоянию на 05:05 известно о трех погибших, среди которых один ребенок. Также известно о девяти пострадавших.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Киев Война в Украине
