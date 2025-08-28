У Києві через обстріл загинули 4 людини, серед них двоє дітей, поранених - понад 20

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 28 серпня постраждало більше як 20 людей, а також 4 загинуло. Серед них є і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника КМВА Тимура Ткаченка та глави МВС Ігоря Клименка.

У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів. Руйнування і пожежі зафіксовані в кількох районах столиці.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них - 14-річна дівчина.

Крім того, близько 20 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років.

Наразі на місцях уражень працюють рятувальники ДСНС - тривають активні пошуково-рятувальні операції, адже не виключено, що кількість постраждалих збільшиться.