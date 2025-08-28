ua en ru
Масштабная атака РФ по Киеву: появилось фото разрушенной 5-ти этажки

Четверг 28 августа 2025 05:28
Масштабная атака РФ по Киеву: появилось фото разрушенной 5-ти этажки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в результате масштабной атаки Российской Федерации были зафиксированы разрушения в разных районах города. Была разрушена пятиэтажка.

Как сообщает РБК-Украина, фото последствий опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Все, что нужно знать о государстве-террористе, Путине и их "стремлении" к миру", - подписал Ермак фото.

На фото видны значительные разрушения дома, а также задымление. Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе столицы в результате российского удара зафиксированы поврежденные жилые дома, в частности разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи.

Также по состоянию на 05%26 известно о трех погибших, среди которых один ребенок, а также более 10 пострадавших.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

