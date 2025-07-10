ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (фото)

Киев, Четверг 10 июля 2025 22:30
UA EN RU
В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (фото) Фото: в Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Помещение Апостольской Нунциатуры (посольство Ватикана) в Киеве получило повреждения во время массированной атаки России в ночь на 10 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News и пресс-службу посольства Ватикана.

"Во время очередной атаки на Киев, осуществленной с применением ракет и дронов в утренние часы 10 июля основное здание и служебные помещения этой Апостольской Нунциатуры получили повреждения из-за обломков дронов, которые попали в два жилых дома, расположенные в непосредственной близости к Дипломатическому представительству", - сообщили в посольстве.

По словам посла, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса повреждена крыша главного здания и зона паркинга. Сам он собственными глазами видел беспилотники, которые кружили вокруг территории посольства и слышал многочисленные взрывы.
В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Ватикана (фото)

Фото посольства Ватикана в Киеве после атаки РФ

"Мы собрали около десяти достаточно крупных фрагментов, и я считаю, что это был беспилотник, а не ракета. К счастью, никто из нас не пострадал. Но поражает видеть взрывы, которые происходят совсем рядом", - рассказал Кульбокас.

Ватикан предложил провести переговоры между Украиной и Россией

Стоит отметить, что инцидент произошел на следующий день после того, как Папа Римский Лев XIV 9 июля принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции и предложил Ватикан как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Зеленский уже сообщал, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность взять на себя роль в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Тогда же главный дипломат Святого Престола кардинал Пьер Паролин рассказал, что Папа Лев планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между двумя странами, которые воюют.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. Однако он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах.

Атака на Киев 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены более 20 человек, двое - погибли.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ватикан Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом